نحيطكم بأجوائكم.. صور الرادار ترصد سحباً رعدية ممطرة على مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني للأرصاد: إن صور رادارات الطقس والأقمار الاصطناعية توضح وجود السحب الرعدية الممطرة على منطقة #مكة_المكرّمة وداخل البحر الأحمر بمحاذاة محافظة #جدة.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

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