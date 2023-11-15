السعودية | “تعليم المخواة” يطلق مبادرة إيصال الكتب الدراسيّة للمنازل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق عدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم المخواة مبادرة إيصال الكتب الدراسية للطلاب والطالبات إلى منازلهم، تزامناً مع بدأ تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي لأكثر من 32 ألف طالب وطالبة في 375 مدرسة بجميع مراحلها الدراسية، وذلك ضمن خطة زمنية محددة بالتنسيق مع المكاتب والمدارس التابعة لها.

وأشادت الإدارة بالمبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات التكاملية بين المجتمع التعليمي وأولياء الأمور والأسر، وتفعيلاً للروابط بين المدرسة والمنزل، الأمر الذي تسعى لتعزيزه الإدارة.

وأوضحت الإدارة أن علميات الترحيل تتم عن طريق المتعهدين لإيصالها إلى المدراس تمهيداً لتسليمها للطلاب والطالبات في الوقت المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بجهود من إدارة الشؤون المالية والإدارية والمستودعات المركزية بالإدارة التي قامت بعمليات الفرز والترحيل وتشكيل فرق تطوعية للمساندة والإسهام في تسريع إنهاء المهمة والتسليم في وقت قياسي، ومن ثم حفظها في المستودعات أو الأماكن المخصصة والمناسبة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب التنظيمات المعتمدة.