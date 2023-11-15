دورة في الصينية شرط التعليم للابتعاث

اشترطت وزارة التعليم في الترشح لبرنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية من حملة درجة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية، اجتياز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك، وكذلك اجتياز تقييم تجانس الثقافات، وألا يزيد عمر المرشح على 40 عامًا، وألا يقل التقدير الدراسي لآخر مؤهل علمي عن «جيد»، والحصول على 5 درجات في اختبار إيلتس أو ما يعادله.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يشمل الحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية، والتمكن منها تحدثُا وكتابة، بغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة بعد الحصول على المؤهل، على أن تدعم الوزارة التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية في جمهورية الصين الشعبية.

مراحل التقديم

تقديم الطلبات من نظام نور

6 أسابيع

فرز الطلبات والرفع للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث

أسبوعان بعد إغلاق رفع إدارات التعليم

الفرز وإجراء المقابلات والمفاضلة

أسبوعان من نهاية رفع إدارات التعليم.

الترشيح النهائي وإصدار القرارات وأسبوعان بعد نهاية الإجراءات

برنامج التهيئة للمرشحين

3 أشهر

متابعة مباشرة لمرشحي الدراسة

حسب مدة البرنامج