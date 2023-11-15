شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من جرثومة المعدة وآلام القولون .. تناول القرنفل بهذه الطريقة وستودع معاناتك إلى الأبد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فوائد القرنفل لجرثومة المعدة يجب أن تعرفوها، ويعد القرنفل من النباتات أو الأعشاب الطبيعية التي تعرف بفوائدها المتعددة للمعدة وغيرها من أجزاء الجسم، ويمكن إضافته للمأكولات أو المشروبات الساخنة أو الحلويات كما يعرف بأنه نوع من التوابل العطرية ويمكننا أن نعرف المزيد من التفاصيل عنه. أشارت الأبحاث والدراسات أن القرنفل يحتوي على مركبات تساعد في علاج قرحة المعدة والتي تعرف بالقرح الهضمية.

تعرف القرح الهضمية بأنها تقرحات تتشكل في بطانة المعدة أو المريء أو الإثنى عشر، وتحدث بسبب انخفاض البطانة الواقية للمعدة والتي تعود لعوامل مثل الإجهاد والعدوى والوراثة. كما أكدت دراسات أخرى أن القرنفل يعمل على علاج جرثومة المعدة وأن الزيت العطري من القرنفل يزيد من انتاج مخاط المعدة، ويعمل هذا المخاط كحاجز لمنع تآكل بطانة المعدة من الأحماض الهضمية. يساعد القرنفل على تسهيل الهضم وطرد الغازات وتخفيف القيء والتخلص من آلام المعدة وعلاج الإسهال، ويمكن تناول شاي القرنفل الذي يزيد من تدفق الدم ويمنع رائحة الفم الكريهة.

طرق استخدام القرنفل للمعدة يتم تحضير شاي القرنفل عن طريق طحن القرنفل وإضافة كوب من الماء المغلي عليه وتناوله في الصباح والمساء، ويساعد على مهاجمة البكتيريا مباشرةً في الجهاز الهضمي.

يمكن استخدام زيت القرنفل العطري الذي يصنع عن طريق المزج بين زيت الزيتون والقرنفل ويوضع في زجاجة ويستخدم لعلاج آلام الأسنان أو للتخلص من جرثومة المعدة كما يخفف من الغثيان والقيء.

يمكن مضغ القرنفل الكامل والذي يزيد من انتاج اللعاب والسوائل التي يحتاجها الجسم للهضم. فوائد القرنفل للمعدة والقولون يساعد القرنفل في علاج الإمساك، حيث يمكن وضع خمسة أعواد منه في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة ثم يتم تناوله على الريق، ويمكن أن يتم تناوله مغلي مع إضافة إليه زنجبيل. يعالج مشاكل القولون العصبي ويتخلص من جرثومة المعدة عن طريق الشفاء من القرح الهضمية وتقليل حدوث مضاعفاتها.

ينبغي استخدامه بحرص لأنه قد يسبب بعض المشاكل والحساسية والتهيج في الفم وأنسجة الأسنان، وينبغي على المصابون باضطرابات النزيف الحرص عند تناوله بسبب احتوائه على الأوجينول التي تبطئ من تخثر الدم، كما أنه غير آمن على الذين يخضعون للعمليات الجراحية حتى لا يتسبب لهم في نزيف. بعد أن تحدثنا عن فوائد القرنفل لجرثومة المعدة وفوائده الأخرى ينبغي علينا تناوله يومياً بكمية متزنة للحصول على كل هذه الفوائد الصحية