"بيئة نجران" تتفقد سد وادي الأثايبة للتأكّد من الكفاءة والسلامة ومنسوب المياه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 9:28 صباحاً

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح الشهراني؛ اليوم، سد الأثايبة، للتأكّد من جاهزيته، والوقوف على منسوب المياه الذي احتضنه السد، والتأكّد ميدانياً من كفاءة السد وسلامته. وأوضح "الشهراني"؛ أن السدود بمنطقة نجران تخضع للإشراف والمتابعة من قِبل فرق مختصّة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على ثروة المياه، والاستفادة منها في ري المزارع وحماية المواقع السكنية، مشيراً إلى أن الطاقة التخزينية لسد الأثايبة تبلغ 437350 متراً مكعباً، وهو سد خرساني تمّ إنشاؤه عام 1422هـ بغرض التحكم. وكان "الشهراني"؛ قد زار أخيراً سد وادي نجران الذي تمّ افتتاحه سنة 1402 هـ وتصل سعة بحيرته إلى 86 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 73 متراً، وتصب فيه ثلاثة أودية أساسية، "وادي العُرض، وادي مرون، وادي عمدان"، وتمّ إنشاء السد بغرض الحماية والتحكم، لدعم المياه الجوفية، وتغذية آبار المزارعين.

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