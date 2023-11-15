انت الان تتابع يمكن رؤيته بالعين المجردة.. هلال جمادى الأولى يزين السماء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 9:57 صباحاً

يُرصَد هلال قمر شهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم، وسيُرَى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر. وذكر أن القمر وصل منزلة الاقتران الاثنين 13 نوفمبر عند الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها؛ منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئًا دورة جديدة حول الأرض. ولفت "أبو زاهرة" إلى أنه يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

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