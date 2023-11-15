انت الان تتابع راجع الطبيب في هذه الحالات.. "الغذاء والدواء" توضح إرشادات استخدام جهاز مراقبة السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 10:03 صباحاً

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن جهاز المراقبة المستمرة يقيس السكر في الدم، ويراقبه خلال اليوم باستخدام "المجس" جهاز الاستشعار، والمستقبل القارئ من خلال الهواتف الذكية. وأضافت الهيئة أنه يجب ضبط الوقت والتاريخ على الجهاز للحصول على بيانات دقيقة، وتخزينه في درجات حرارة مناسبة. ونصحت الهيئة بضرورة تلقي التدريب المناسب من قِبل الممارس المختص على كيفية استخدام الجهاز، والتأكّد من وجود تعليمات الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون الجهاز حاصلاً على إذن تسويق من الهيئة. ودعت إلى الحرص على مجموعة أمور عند استخدام الجهاز والتي تشمل ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح للحفاظ على دقة البيانات، واستشارة الطبيب عند مواجهة أعراض لا تتوافق مع قراءة الجهاز، واتباع تعليمات الاستخدام لتخزين المجس في درجة حرارة مناسبة، ومراجعة الطبيب عند تهيج الجلد من استخدام المجس، وشحن القارئ وتفعيل التنبيهات، وأن تكون منطقة الاستخدام في الجلد جافة لضمان التصاق المجس، واختيار المنطقة المناسبة، وعدم وضعه بالمناطق التي بها ندبات أو شامات أو علامات تمدد أو كتل. وطالبت بالإبلاغ عند وجود أي مشكلات أو حوادث متعلقة بالأجهزة الطبية عن طريق تطبيق "تيقظ"، أو الاتصال على رقم مركز الاتصال الموحد 19999.

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