تراند اليوم : بالفيديو.. قصة شاب تفاجأ بإصابته بجلطة قلبية رغم عدم معاناته من أي أمراض

صحيفة الخليج 365: روى استشاري القلب والقسطرة القلبية، الدكتور خالد الجهني، قصة شاب تفاجأ بإصابته بجلطة قلبية، ولم يكن يعاني من أي مرض آخر.

وقال الجهني، في حديثه لبرنامج "الراصد": "جاني مريض عمره 19 سنة لا يعاني من أي مرض سابق ولا يستخدم أي حبوب أو موانع تسبب الجلطات، لكن السبب الوحيد هو تدخينه بشراهة، حيث كان يدخن علبتين في اليوم".

وأضاف: "هذا سبب له جلطة بالقلب، لأن البحوث لم تثبت وجود أمراض أخرى عنده".