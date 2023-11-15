تراند اليوم : صحيفة تكشف عن نشر واشنطن المركبة "Ocean Aero" قبال إيران... والكشف عن مميزاتها

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن نشر الولايات المتحدة، المركبة البحرية Ocean Aero قبالة إيران. وتعد هذه المركبة الأولى من نوعها ذاتية القيادة، التي يمكنها في الوقت عينه أن تبحر إما بهيئة سفينة شراعية على سطح المياه أو على شكل غواصة مسيرةرصد الخصم في المياه

المركبة مجهزة بخمس كاميرات على الأقل لرصد الخصم في المياه أو لتحديد أي عقبة أو مشكلة ومجهزة بسبعمائة وأربعين واط من الألواح الشمسية ما يسمح لها بالإبحار منفردة مدة 3 أشهر.

غرف أنواع متعددة من الأسلحة

وتشمل مناطق للحمولة أشبه بمخزن يمكنها تحميل أنواع عدة من الأسلحة ما يجعلها قادرة على تنفيذ مهمات مختلفة. وما يميزها عن غيرها من الغواصات المسيرة أنها مصممة للتّخفي فضلا عن ازدواجية تصميمها أي قدرتها على الإبحار على سطح المياه كما الغوص في العمق.

كما يبلغ طولها 4 أمتار وعرضها يقل عن متر. وصُممت ليصعب رصدها، حتى أنه تم اختيار لونها ليكون قريبا أو متناغما مع لون البحر.