شكرا لقرائتكم خبر عن تيماء تسجل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت أمس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً على منطقة تبوك.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مدينة تيماء حيث بلغت 2,6 ملم، يليها حالة عمار 1,4 ملم ثم مركز العسافية 0,8 ملم.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر توقع هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين لا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.