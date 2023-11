شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يمدد "الإنذار الأحمر" من الأمطار الغزيرة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن محافظة جدة تشهد أمطاراً غزيرة على الأجزاء الجنوبية.

ولفت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الأمطار ستؤثر على كامل المحافظة خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله، وتمديد الإنذار حتى السادسة من مساء اليوم.

🔴 #جدة تشهد حالياً أمطاراً على الأجزاء الجنوبية، وستؤثر على كامل المحافظة خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله، وتمديد الإنذار حتى السادسة من مساء اليوم.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/UkWbF4Eohe — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) November 15, 2023

وأصدر مركز الأرصاد، إنذاًر باللون الأحمر، من استمرار الهطول الغزير للأمطار في جدة، ونشر صورة من رادار الطس، أظهرت السحب الركامية الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة سواحل جدة.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر توقع هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين لا يُستبعد تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.