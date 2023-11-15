شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "فلكية جدة": هلال جمادى الأولى يزين السماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرصد هلال القمر لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الأربعاء، وسُيرى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وبين أن القمر وصل منزلة الاقتران الاثنين 13 نوفمبر عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها مُنهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئاً دورة جديدة حول الأرض.

ولفت أبو زاهرة إلى أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.