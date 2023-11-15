السعودية | “البراق” يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه من كلية الهندسة

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تلقى نواف بن ناصر بن نافع البراق التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمائية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جدير بالذكر أن نواف أكبر ابناء الدكتور ناصر بن نافع البراق يرحمه الله صاحب السيرة المتميزة في خدمة الوطن والذي سبق ان تقلد عدة مناصب منها الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب والسودان والصحفي السياسي والثقافي في صحيفة «الحياة» اللندنية والمحاضر بجامعة تبوك والمستشار الإعلامي بوزارة الإعلام ورئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.