السعودية | معدل التضخم في المملكة يسجل 1,6% خلال أكتوبر 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.6٪ في شهر أكتوبر لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (سبتمبر 2023م)، حيث كان عند 1.7٪، محققًا استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي.

ويعكس ذلك الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.