شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تُطلق شهادة الخدمة للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “شهادة الخدمة” للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة ” قوى ” .

وتعتبر الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.

وتعمل الخدمةُ على تمكين العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة “قوى”، ويعزز هذا الإجراء من تجربة العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ .