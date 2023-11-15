شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو عائلة فتاة سعودية تستقبل عريسها الأوربي بطريقة غريبة والان مع التفاصيل الكاملة

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تم توثيق لحظة مؤثرة في مقطع فيديو يظهر استقبال مواطنين في حائل لزوج ابنتهم الأيسلندي وأخواته، يظهر الفيديو عائلة الفتاة وهم يستقبلون “بيورن” وأشقاءه في المطار، حيث قاموا بترحيبهم بحرارة وقدّموا باقات الزهور باعتبارها علامة على الترحيب والفرح بهم.

عائلة فتاة سعودية تستقبل عريسها الأوربي

أحد أفراد عائلة الفتاة أعرب عن فرحتهم وحماسهم لوصول “بيورن”، الشاب الأيسلندي وأشقاءه، حيث قال: “الجميع متحمس ومبسوط من وصولك يا بيورن، أنت وأخوانك”، وتم نقل الشاب وإخوته إلى الفيلا التي سيقيمون فيها في حائل.

وكشف ناشر الفيديو عن قصة “بيورن”، حيث أعتنق الإسلام بسبب الفتاة السعودية التي قدمت له 6 كتب خلال فترة دراستهم في الجامعة قبل 3 سنوات، مما دفعه لترك الإلحاد.

من جانبها، نظمت عائلة الفتاة السعودية استقبالًا حارًا للضيوف، حيث قدموا لهم الطعام السعودي ورحبوا بهم بطريقتهم الخاصة.