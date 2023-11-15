شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار عاجل من حساب المواطن حول دفعة شهر نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة
يتم تحويل الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي يسبقه أو يليه في حالة وجود عطلة نهاية الأسبوع.
قرار عاجل من حساب المواطن حول دفعة شهر نوفمبر
أُعلن هذا الشهر عن تغيير موعد صرف دفعة شهر نوفمبر الحالي في حساب المواطن عن الموعد المُعتاد، كما أوضح برنامج حساب المواطن الموعد المحدد لإيداع دفعة شهر نوفمبر، ردًا على استفسار أحد المواطنين حول توقيت إصدار مبالغ الدعم.
صرَّح “حساب المواطن” عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” قائلًا: “لم تُصدَر مبالغ الدعم لدفعة شهر ‘نوفمبر’ حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا، سيشملك الدعم في تاريخ ‘9 نوفمبر’، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكنك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي يسبقه أو يليه في حالة وجود عطلة نهاية الأسبوع.
حساب المواطن هو برنامج حكومي أطلق في ديسمبر 2017، يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وفقًا لما جاء في “تواصل”.
يشمل حساب المواطن المستهدفين:
- الأسر السعودية.
- الأفراد السعوديين غير المتزوجين.
- الأفراد المستقلين في سكن خاص كأفراد مستقلين.
- الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
- الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
- أبناء السعودية المتزوجين من غير سعوديين.
- الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
- زوجة المواطن السعودي.
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