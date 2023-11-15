فيديو: هل من يمتلك منزل في بروج يمتلك الأرض المبني عليها؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفرق بين زيارة العمل المؤقت والزيارة التجارية ومميزات كل نوع ورسوم وشروط استخراجه 1445

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن عن صحة المعلومات المتداولة بشكل شائع حول عدم امتلاك مالكي المنازل لحقوق الملكية الكاملة للأراضي التي يقع عليها المشروع السكني “روشن”.

هل من يمتلك منزل في بروج يمتلك الأرض المبني عليها؟

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن خلال مقابلته في برنامج “في الصورة” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية قائلاً: “عندما يقوم الفرد بشراء منزل، فإنه يقوم بشراء الأرض أيضًا”.

وأضاف: “على سبيل المثال، إذا دفع الشخص مبلغاً قدره مليوني ريال، فإنه يحصل على المنزل والأرض، ويمتلك كامل العقار”.