"الصميلي" مساعدًا لمدير الخدمات العلاجية بجازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 11:15 صباحاً

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، قرارًا بتكليف حسن بن محمد الصميلي مساعدًا للمدير العام للخدمات العلاجية. وأبدى "الصميلي" اعتزازه بهذه الثقة، داعيًا الله تعالى أن يوفقه لتَحَمُّلِ هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ويُعدّ "الصميلي" من الكفاءات القيادية المتميزة، حيثُ تركَ بصمةً إيجابيةً وتطورًا ملحوظًا في الإدارات التي تولى قيادتها، من خلال توليه عدةَ مناصب قيادية؛ منها "مدير مستشفى الطوال العام، مدير مستشفى صامطة العام، ومدير إدارة شؤون المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان".

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