تراند اليوم : شاهد.. سحابة عملاقة تغطي سماء جدة

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكون كميات من السحب الرُكامية في سماء جدة.

وأظهر مقطع الفيديو، شكل السماء في جدة، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، وقد امتلأت بالغيوم الكثيفة السوداء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، حيث علق أحد الأشخاص قائلا: "اللهم صيبًا نافعًا"، وقال آخر: "هل تصل شمال جدة؟"، وتابع ثالث: "سبحان الله العظيم".

ومن جانبه قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن صور الرادار على محافظة جدة أظهرت تكوُّن كميات من السحب الرُكامية مقابل سواحل البحر، خاصة في الأطراف الشمالية والوسطى من جدة، وهذه السحب الرُكامية الرعدية تتطور خلال الساعات المقبلة إلى باقي المحافظة.