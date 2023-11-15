تراند اليوم : "باقي الأماكن ستكون الأجواء ماتعة للتنزه".. بالفيديو : مختص ب " الأرصاد" يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين القادمين ويحدد المناطق المعرضة للأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين القادمين.

كميات من السحب الركامية

وقال خلال لقاء له مع قناة " الإخبارية" : " حالة عدم الاستقرار الجوي لا تزال هي المسيطرة على أجواء المملكة في معظم المناطق، حتى سواحل منطقة مكة المكرّمة"، مشيرا إلى أن صور الرادار على محافظة جدة أظهرت تكوُّن كميات من السحب الرُكامية مقابل سواحل البحر، خاصة في الأطراف الشمالية والوسطى من جدة، وهذه السحب الرُكامية الرعدية تتطور خلال الساعات المقبلة إلى باقي المحافظة.

الأقمار الاصطناعية

وأشار إلى أن صور الأقمار الاصطناعية تعطينا تفسيراً أكبر للحالة الجوية، ولا تزال الفرصة على منطقة الرياض لتشكُّل السحب الرُكامية الرعديّة وستكون الفرصة بشكلها الأكبر خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة القادمة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، ومتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة.

انخفاض الحرارة

وأضاف: " بدأنا نشاهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب المملكة والمناطق الشمالية، وستتراوح درجات الحرارة الصغرى خلال ال 24 ساعة حتى ال 48 ساعة القادمة على المناطق الشمالية ما بين 12 و9 درجات مئوية

نهاية الأسبوع

وواصل: " النموذج العددي السعودي مازال يعطينا تنبؤات بهطول الأمطار على القطاع الغربي، خاصة الأجزاء الجنوبية ومرتفعات مكة المكرّمة والغربية من منطقة الرياض، خاصة العاصمة في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء وصباح الغد الخميس".

وأشار إلى أنه ستكون نهاية الأسبوع مُمطرة على كثيرٍ من مناطق المملكة؛ قد تكون غزيرة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي للمملكة وعلى بعض الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، أما باقي المناطق فستكون الأجواء ماتعة جداً للتنزه.