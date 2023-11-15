تراند اليوم : وثيقة "مسربة" تكشف تفاصيل رفع أمريكا مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل بشكل سري

صحيفة الخليج 365 : كشفت وثيقة داخلية "مسربة" لوزارة الدفاع الأمريكية، قيام الولايات المتحدة برفع حجم مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل بشكل سري، بسبب الصراع في قطاع غزة.

وأضافت الوثيقة، أن واشنطن قدمت لتل أبيب صواريخ موجهة بالليزر لأسطول مروحيات الأباتشي، وقذائف مدفعية من عيار 155ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر مضادة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت الوكالة أنه تم شحن تلك الأسلحة بالفعل إلى إسرائيل، وتعمل وزارة الدفاع الأمريكية على توفير المطلوب من المخزونات المتواجدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يسرع من توصيلها لإسرائيل مقارنة بالتعاقدات الجديدة.

وتدفق المساعدات الأمريكية على إسرائيل بشكل يومي، بجانب توفير ذخائر دقيقة موجهة، وقنابل صغيرة القطر، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وذخائر أخرى، بالإضافة إلى صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، ومعدات طبية أخرى.

ومن جانبه رفض متحدث باسم وزارة الدفاع مناقشة تفاصيل الأسلحة، إلا أن البنتاغون قال في بيان إنه يلجأ إلى عدة طرق بما في ذلك المخزونات الداخلية والقنوات الصناعية الأمريكية، لضمان أن إسرائيل لديها الوسائل للدفاع عن نفسها.