شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ورقة بحثية تُناقش تحسين برامج الرعاية الطبية في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك عدد من الباحثين في مهرجان البحوث الثاني الذي نظمه تجمع القصيم الصحي، وذلك من خلال 60 ورقة بحثية.

ويهدف المهرجان إلى نشر ثقافة الأبحاث وتعزيز جوانب الاهتمام بها لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ودفع وتحفيز الباحثين على المشاركة في إعداد وتقديم البحوث العلمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور موسى الحربي أن المهرجان يسعى إلى الارتقاء بجوانب خدمات القطاع الصحي بالمنطقة، وتحسين أداء الممارسات الصحية ورفع مستوى الخدمات العلاجية وفق متطلبات الجودة.

وبيّن أن المهرجان يهدف أيضاً إلى تقديم البحوث العلمية المبنية على دراسات معتمدة والقائمة على أسس صحيحة ومتينة تؤدي إلى تجسيد الغايات المرجوة منها في خدمة المنظومة البحثية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول في القطاع الصحي، وترجمة أهداف التجمع في تطوير وتوفير أفضل الممارسات الصحية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى الاهتمام اللامحدود بمجالات البحث العلمي في برامج تحسين وتطوير الرعاية الطبية، وإفساح المجال أمام ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة تحت هذه المظلة العلمية في إثراء محتوياته القيمة.

وأشار إلى الأهمية التي تمثلها الملتقيات العلمية العامة وكذا المؤتمرات الطبية التخصصية والمنفعة العائدة من خلالها على الارتقاء بجوانب خدمات القطاع الصحي بالمنطقة، لما لها من دور كبير في تحسين أداء الممارسات الصحية ورفع مستوى الخدمات العلاجية وفق متطلبات الجودة بما يحقق رضا متلقي الخدمة والطموحات المنشودة.

ورش وساعات تعليمية

وبيّن التجمع أنه فور الإعلان عن إقامة مهرجان البحوث الثاني وفتح باب التسجيل تلقت اللجنة الخاصة بتنظيمه ما يزيد عن 140 ورقة بحثية في المجالات الصحية المختلفة، موضحًا أنه بعد عرضها على لجنة التحكيم العلمية تمت الموافقة على قبول 60 ورقة بحثية صحية منها بعد استيفاءها للشروط المطلوبة والمعايير المحددة للمشاركة في المهرجان حيث تم عرضها من خلال المعرض المصاحب لهذا الحفل، منوها بأن معايير اللجنة العلمية حددت أن يكون البحث المقدم قد تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين، وأن تكون أيضا عينة البحث التي تشتملها الدراسة البحثية ضمن نطاق منطقة القصيم.

وأشار إلى أن المهرجان تضمن تنظيم عدد من ورش العمل بعدد 12 ساعة تعليمية، كما تم استعراض إنجازات وأنشطة قسم البحوث بالتجمع وخططه التنفيذية ومشاريعه المستقبلية مع رئيس اللجنة المحلية لأخلاقيات البحوث في منطقة القصيم.

وفي ختام المهرجان كرم الرئيس التنفيذي الفائزين في أفضل البحوث العلمية المشاركة، بحضور مدير دعم وتطوير التجارب السريرية في المعهد الوطني لأبحاث الصحة الدكتور إبراهيم الصبيحي.