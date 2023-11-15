شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تطلق مبادرة التشجير لزيادة انتشار المساحات الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، البرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرات السعودية الخضراء وذلك في متنزهات منطقة مكة المكرمة وذلك بالاعتماد على الري من خلال مياه الأمطار والمياه المعالجة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الحملة تأتي امتدادًا لحملات التشجير السابقة، وأكد على أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد.

وأشار إلى حرص الوزارة على نشر الثقافة والوعي لدى المجتمع عن أهمية التشجير وتحسين الصورة العامة نحو بيئة خضراء مستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

فرص تطوعية للمشاركة في الحملة

وبين الخليف أن الوزارة أتاحت حتى الآن فرصًا تطوعية للحملة، أطلقتها المكاتب في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة (جدة، والعاصمة المقدسة، والجموم، وخليص، ورابغ، والطائف، والقنفذة، واضم، والعرضيات، والخرمة، وتربة) عبر منصة العمل التطوعي، والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبين أن الحملة تساهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير.

زيادة المساحات الخضراء بالمملكة

وأوضح عادل الطياري مدير المتنزهات بمنطقة مكة المكرمة، أن برنامج ومشروعات ومبادرات التشجير التي يطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية والسواحل البحرية، وكذلك المسيّجات والوديان والروضات والسهول في منطقة مكة المكرمة، تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمنطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي ستمثل نقلة نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.