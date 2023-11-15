شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد استعدادات الهلال الأحمر لموسم الأمطار بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظة جدة أمطار في كامل المحافظة، فيما نوه المركز الوطني للاستمرارها حتى السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

ورصدت "اليوم" جهود واستعدادات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة لموسم أمطار جدة، وأوضح مدير الاستجابة التشغيلية بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن عصام الدين أنه بعد ورود تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد، تم رفع الجاهزية في جميع مناطق مكة المكرمة منها: محافظة جدة بإجمالي 98 مركز اسعافي، بمتوسط عدد الفرق خلال المناوبة الواحدة 110 فرق إسعافية، وتم إنشاء منطقتين إسناد في محافظة جدة في شمال وجنوب المحافظة، وهي مستعدة لاستقبال جميع الحالات الإسعافية سواء لاستقبال الحالات المطرية وغيرها.

استعدادات تامة للتعامل مع الحالة المطرية

من جهتها حذرت أمانة جدة الجميع من مواقع تجمعات المياه، وأكدت مباشرتها في تنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الأثار المتوقعة للحالة المطرية، ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات المسبقة التي تواكب التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

وبينت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزًا للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.