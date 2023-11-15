شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة 16 من برنامج "إجادة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، حفل تخريج "الدفعة السادسة عشر" من طالبات برنامج إجادة أحد برامج صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي حسن الجاسر، أن البرنامج يعد من أهم البرامج التدريبية التنموية لتأهيل الباحثات عن العمل من خلال تنمية المهارات الحياتية والتقنية والتركيز على مهارات اللغة الإنجليزية.

وقال الجاسر: "البرنامج يأتي استمراراً لمسيرة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي للمساهمة في تأهيل الشباب بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الصندوق ولتعزيز قدرات الشباب وتطويرها، وقد تمت رعاية الدفعة السادسة عشر من قبل مؤسسة المجدوعي الخيرية".

وأضاف: "تتعرف المستفيدات على كيفية تجاوز أبرز العقبات في سوق العمل وكيفية تخطيها بالإضافة إلى الأساليب المهنية في التعايش مع البيئة الجديدة والمهارات التي لابد من توفرها في الجوانب الوظيفية والإدارية و الذاتية كما يشمل البرنامج دورات متعددة لمدة شهرين و تحصل كل متخرجة من البرنامج على أربع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن خلال برنامج إجادة نسعى لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير القيادات الشابة ورفع نسبة التوطين وهذا ما تم تحقيقه بنجاح من خلال 16 نسخة من البرنامج".

وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الخريجات وشركاء النجاح والداعمين.