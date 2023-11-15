شكرا لقرائتكم خبر عن "إنسان" تطلق حملة كسوة الشتاء لـ 36 ألف يتيم وأرملة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» حملتها السنوية لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام، لأبناء وأسر الجمعية في كافة فروعها المنتشرة في منطقة الرياض، والبالغ عددها 21 فرعًا.

وتهدف الجمعية إلى توفير كسوة الشتاء لعدد 36,651 يتيمًا ويتيمة وأرملة، بواقع 100 ريال لكل فرد، حيث سيتم إيداع المبلغ المخصص لكسوة الشتاء في حسابات الأسر البنكية.

وتأتي هذه الحملة حرصًا من الجمعية على توفير احتياجات الأيتام وأسرهم في فصل الشتاء، وتوفير الدفء والراحة لهم، وذلك تحقيقًا لأهداف الجمعية في حفظ كرامة اليتيم.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع، وجهات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة، إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبناء وأسر إنسان، من خلال التبرع عبر منصة إنسان للتبرع، أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.

يُذكر أن جمعية إنسان حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء التي تنفّذها الجمعية سنويًّا مع بداية دخول فصل الشتاء.