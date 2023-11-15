شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بدء تجارب أول قطار هيدروجيني في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، بعرض أول قطار ركاب يعمل بطاقة الهيدروجين في العالم يحمل اسم كوراديا آيلينت، وذلك في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن ينطلق القطار في رحلة ستكون الأولى من نوعها في المملكة، ليقطع مسافة تتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً على الخط 1 أو 2 من الشبكة الشرقية لمدينة الرياض.

وقود الهيدروجين

ويعد قطار كوراديا آيلينت أول قطار ركاب في العالم يعمل بخلايا وقود الهيدروجين لتوليد الطاقة الكهربائية، وقطع في العام الماضي مسافة قدرها 1175 كيلومتراً من دون الحاجة إلى إعادة تزويد خزانات الهيدروجين بالوقود.

ولا يصدر عن القطار أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون قطعياً، ويمتاز بالهدوء التام، ولا ينبعث منه سوى الماء في أثناء التشغيل، موضحةً أنه تم تعزيز القطار بالعديد من الابتكارات، ومن أهمها تحويل الطاقة النظيفة، والتخزين المرن للطاقة، والإدارة الذكية لقوة الجر والطاقة المتاحة.