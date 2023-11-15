شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 13 طبلية رخام وسيراميك من 10 منشآت مخالفة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية غرب الدمام، اليوم الأربعاء، 13 طبلية من الرخام والسراميك لـ 10 منشآت مخالفة، وذلك لاستغلالها المساحات الأمامية للمعارض ومخالفتها بذلك الاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز الشمري، أن البلدية ممثلة في إدارة الرقابة والأسواق، ومن خلال الجولات اليومية لرصد التشوهات البصرية في المناطق الصناعية ولمنع استغلال الأرصفة والساحات المحيطة بالمنشآت، قامت برفع 13 طبلية من الرخام والسراميك التابعة لـ 10 منشآت مستغلين المساحات الأمامية للمعارض دون الحصول على ترخيص بذلك، مخالفة بذلك الاشتراطات البلدية.

رصد التشوهات البصرية

وأكد أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية على كافة نطاق الإشراف لرصد التشوهات البصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، رفعت البلدية 3 أطنان من بضائع متنوعة من الباعة الجائلة المخالفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك حرصًا على سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمستهلكين، وكذلك لمنع استغلال الطرق للبيع الجائل وحفاظا على السلامة المرورية.

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