شكرا لمتابعة خبر عن السوبر سل الخضراء تغطي سماء جنوب جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غطت السحابة العملاقة السوبر سل التي جاءت باللون الأخضر سماء جنوب جدة، اليوم الأربعاء.

وكان خبراء في الطقس، قد أوضحوا أن السحابة الخضراء من نوع super cell وهي تدل على الكمية الوفيرة من المطر المصحوب بالبرَد، تنعكس أشعة الشمس في البلورات الثلجية فتصبح ذات لون أخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.