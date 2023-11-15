شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: هلال شهر جمادى الأول يزين السماء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هلال شهر جمادى الأول،سيظهر جليًا في السماء الليلة، حيث سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب، وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

وبين أن القمر وصل منزلة الاقتران الاثنين 13 نوفمبر عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها مُنهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئاً دورة جديدة حول الأرض.

ولفت أبو زاهرة إلى أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل, وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.