شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق التجارب التشغيلية للقطار الهيدروجيني رسميًا بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الخطوط الحديدية عن انطلاق التجارب التشغيلية للقطار الهيدروجيني، في محطة الشركة الحديدية في الرياض.

وكشف مقطع فيديو عن القطار الهيدروجيني من الداخل بعد بدء التجارب التشغيلية في المحطة .

والجدير بالذكر أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

كما أنها تعتبر من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية، حيث يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خياراً جذّاباً للطاقة المستدامة إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثراً إيجابياً على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.