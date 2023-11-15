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سجين يعبر عن ندمه: والدي جاه السكر بسببي .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى سجين تفاصيل مؤثرة حدثت له ولعائلته نتيجه سيره في طريق المخدرات.

وقال السجين :”دمرت نفسي ودمرت بيتي، لي سنتين ماشفت ابني ولااعرف شكله، فقدت حاجات كثيرة”.

وأضاف ” كنت أمر بظروف مادية صعبة، عرض علي مبلغ مقابل إني أهرب المخدرات كنت على علم بها، بس احتياجي للمال خلاني ما أفكر في أضرار التهريب والمخدرات”.

وتابع ” قال لي شيل الشنطة زي ماهي، مفتحتهاش لكن كان فيها لحوم مجمدة وملابس، واتصل علي واحد عشان يستلمها وأنا كل اللي كان يهمني الفلوس “.

واستطرد” عندي ولد لي سنتين مشوفتوش مولود أول ما اتمسكت على طول، أنا دمرت نفسي ودمرت بيتي، وفقدت والدي جاه السكر بسببي وكذلك والدتي عملت كذا عملية “.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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