كل شيء عن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات

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يُتيح النظام الطوعي البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعمال فرصة استثمار مستحقاتهم، مما يعود بالنفع على العمال والمنشآت الاستثمارية على حد سواء.

النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة

قال المستشار القانوني، باسم إيهاب، من مكتب حبيب الملا وشركاه، إن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة يوفر فرصة للعمال لاستثمار مستحقاتهم، مما يعود بالنفع على العمال والمنشآت الاستثمارية، وقد أعلن عن هذا النظام كبديل لمكافأة نهاية الخدمة التقليدية، بهدف الحفاظ على حقوق العمال من التضخم والتحوط ضد حالات إفلاس رب العمل.

وأشار إلى أن رب العمل يحتفظ بحرية الاختيار بين الاشتراك في هذا النظام أو الالتزام بأحكام مكافأة نهاية الخدمة التقليدية. في حال اختيار الاشتراك، يقوم رب العمل بتحديد العمالة المستهدفة وتحديد الصندوق الاستثماري الذي يرغب في الاشتراك به.

وتتضمن التزامات رب العمل في هذا النظام اختيار صندوق استثماري مرخص، وتحديد فئات العمال المشمولة، وإيقاف نظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي للعمال المشمولين، يجب أيضًا احتساب الاشتراك الشهري وسداده دون اقتطاع من أجر المستفيد.

ويتيح النظام للمستفيدين الاختيار بين خيارات الاستثمار المختلفة، مثل محفظة ضمان رأس المال، وخيارات الاستثمار القائمة على المخاطر، وخيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، المستفيد لديه أيضًا الحق في إجراء استثمار طوعي.

عند انتهاء علاقة العمل، يحق للمستفيد الحصول على مستحقاته بما في ذلك الاشتراك الشهري وعائده الاستثماري، النظام يفرض الحفاظ على الاشتراك الأساسي وعوائده من التأثيرات القانونية المحتملة، مثل الإفلاس أو الحجز.

وأخيرًا، يُلزم رب العمل بالالتزام بأحكام النظام إذا اختار الاشتراك فيه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسديد الشهري في الوقت المحدد. في حالة عدم الالتزام، قد يتعرض رب العمل لعقوبات، مثل إيقاف إصدار تصاريح العمل أو فرض غرامة شهرية.

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