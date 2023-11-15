تراند اليوم : مصر.. أول إجراء بشأن سائح تحرش ب "فتاتين" مصريتين وزعم أن سيناء أرض إسرائيلية

صحيفة الخليج 365: قررت السلطات المصرية ترحيل سائح بولندي تحرش بفتاتين مصريتين في مدينة دهب الساحلية.

وأوضحت السلطات المصرية أنه تقرر ترحيل السائح البولندي أندريه سيلوستر من البلاد، وإلغاء تأشيرته، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مستقبلا.

وكان رواد التواصل قد تداولوا فيديو لسائح يقف على شاطئ مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، والقريبة من إسرائيل، يتحدث فيه مع فتاة مصرية كانت تقوم بتصويره لأنه تحرش بها وبصديقتها لفظيا.

خلال الفيديو قال السائح: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل، أنتن لا تعرفن شيئا عن السياسة"، ثم وصفهن بألفاظ غير لائقة، فيما وصفته الفتاة المصرية بأنه "شخص مريض"