تراند اليوم : " لا أعرف شكل ابني".. بالفيديو.. سجين يروي قصة تهريبه للمخدرات ويكشف السبب.. وكيف سقط في قبضة الشرطة

صحيفة الخليج 365: روى سجين، كيف دمر مستقبله بسبب تهريب المخدرات، والتي انتهت بالقبض عليه وصدور حكم بسجنه.

وقال في مقطع فيديو: "كنت أمر بظروف مالية صعبة، وعرض عليا مبلغ مقابل تهريب المخدرات، كنت على علم بها، ولكن احتياجي للمال خلاني ما أفكر في أضرار التهريب والمخدرات".

وتابع: "قال لي شيل الشنطة زي ما هي، أنا ما فتحتها ولا شفت اللي فيها، كان فيها ملابس ولحوم مجمدة، كل موضوعي إني أشيل الشنطة، وأجي هنا في واحد ما أعرفه راح يتصل عليا، تبع الناس هذى ولا أي معلومة أعرفها عنه، هو راح يتصل عليا أول ما أوصل هنا".

واختتم: "كل اللي يهمني كان الفلوس، أنا لي سنتين ما شفت ابني ولا أعرف شكله، أتولد بعد ما اتمسكت بحوالي أسبوع، أنا دمرت نفسي ودمرت بيتي، وفقدت حاجات كتير، والدي جاله السكر بسببي، ووالدتي عملت كذا عملية في نظرها، وفقدت زوجتي وابني".