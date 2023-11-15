تراند اليوم : الوطنية للإسكان تطلق 759 وحدة سكنية جديدة في ضاحيتي سدايم و خيالا.. وتكشف طريقة الحجز

صحيفة الخليج 365: أطلقت الوطنية للإسكان "NHC" مشروعين جديدين في ضاحيتي خيالا وسدايم بمدينة جدة، بإجمالي عدد وحدات يقدر بـ 759 وحدة سكنية، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة. لتصل المشاريع الجديدة المطلقة العام الحالي إل 46 مشروعاً سكنيًّا في مختلف مناطق المملكة.

حيث أطلقت مشروع "مد سدايم" في ضاحية سدايم بمساحة تمتد 136,899 م2، وبعدد وحدات يتجاوز 445 وحدة سكنية من نوع "فيلا وتاون هاوس" تتراوح مساحاتها ما بين 299- 332م2، وبنماذج مميزة سيتم تنفيذها بأسلوب معماري عصري ليحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضاريٍّ مميز، وذلك بالشراكة مع شركة ثبات المسكن العقارية

كما أطلقت مشروع نزل خيالا في ضاحية خيالا بمساحة 54,131م2 وبعدد وحدات يقدّر بـ 312 وحدة سكنية من نوع "شقق" تتراوح مساحاتها ما بين 147- 202 م2، مصممة بأسلوب عصري ومستدام مع تكامل الخدمات والمرافق وتوافر الحدائق والمسطحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات، لتلبي تطلعات الأسر السعودية، وذلك بالشراكة مع شركة فيصل عبد الله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري.