شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت إلى 66 ملم.. مناطق بجدة تسجل سقوط كميات كبيرة من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن كميات الأمطار التي سجلتها جدة خلال الساعتين الأولى من الحالة المطرية، كالآتي:

محطة أم السلم "66" ملم.

محطة حي الأمير فواز "52" ملم.

بالإضافة إلى كميات متفاوتة على باقي أجزاء المحافظة، وفرص هطول الأمطار مازالت مستمرة، بمشيئة الله.

"الإنذار الأحمر" من الأمطار الغزيرة في جدة

وأصدر مركز الأرصاد اليوم الأربعاء، إنذارً باللون الأحمر، من استمرار الهطول الغزير للأمطار في جدة، ونشر صورة من رادار الطس، أظهرت السحب الركامية الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة سواحل جدة.