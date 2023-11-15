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وصلت إلى 66 ملم.. مناطق بجدة تسجل سقوط كميات كبيرة من الأمطار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن كميات الأمطار التي سجلتها جدة خلال الساعتين الأولى من الحالة المطرية، كالآتي:

  • محطة أم السلم "66" ملم.
  • محطة حي الأمير فواز "52" ملم.

بالإضافة إلى كميات متفاوتة على باقي أجزاء المحافظة، وفرص هطول الأمطار مازالت مستمرة، بمشيئة الله.

"الإنذار الأحمر" من الأمطار الغزيرة في جدة

وأصدر مركز الأرصاد اليوم الأربعاء، إنذارً باللون الأحمر، من استمرار الهطول الغزير للأمطار في جدة، ونشر صورة من رادار الطس، أظهرت السحب الركامية الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة سواحل جدة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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