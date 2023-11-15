شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف" تنظم 16 دورة لتعريف منسوبيها بخطورة الخوارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون مع وحدة الأمن الفكري، دورات تدريبية عن بعد بعنوان (الخوارج شرار الخلق)، بلغ عددها 16 دورة، بواقع 30 متدربًا لكل دورة مستهدفة من منسوبي الهيئة من ميدانيين وإداريين، وذلك وفقًا للمرحلة العاشرة للخطة التدريبية لبرامج الأمن الفكري للعام التدريبي 2023.

أصول الخوارج وجهود المملكة بمحاربة الإرهاب

وأوضحت الرئاسة العامة أن الدورة تهدف إلى تعريف منسوبي الهيئة بأصول الخوارج ونشأتهم، والنصوص الشرعية في ذمهم، وبيان خطر فرق الخوارج القديمة والمعاصرة، والرد على شبهاتهم، والوسائل المناسبة لمواجهتهم.

كما تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، والتصدي للانحرافات الفكرية ومحاربتها، وما قدمته الرئاسة العامة في هذا المجال من خلال أنشطتها وبرامجها التوعوية والتوجيهية.

وأكدت الرئاسة العامة أن هذه البرامج التدريبية تأتي امتدادًا لما تقدمه من برامج لتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبيها، وذلك بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لرفع كفاءة منسوبي الرئاسة العامة، مواكبة لتطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - فيما يخدم الدين والوطن.