شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمتابعة جودة المنتجات الغذائية في سوق الخضراوات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد المهندس وليد آل دغيس، نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، سوق الخضراوات والفاكهة المركزي في محافظة جدة.

وأثناء الجولة، تفقد آل دغيس المختبر الخاص بالسوق، وأسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق.

واطلع على أعمال الإشراف والمراقبة والتشغيل لتلك الأسواق، مؤكداً أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمحافظة ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية.

جودة المنتجات

وأكد أن الزيارة تأتي لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام.

كما استعرض مع موظفي الإدارة ومراقبي الأسواق المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتهم، ووقف على احتياجاتهم وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأسواق.

أسواق الخضروات

من جهته، أكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضراوات والفواكه في محافظة جدة كافة.

وأوضح أنه جرى عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضراوات والفواكة ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة.

حماية المستهلك

وقال الزهراني إن الجولات تتم بشكل يومي والجولات الرقابية بشكل مكثف، للتأكد من عدم وضع الخضراوات على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض.

وأشار إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، وحماية المستهلك من أي أضرار قد تلحق به.