شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تطلق جائزة التميز لتشجيع الابتكار ودعم جودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق أمين الأحساء المهندس عصام الملا جائزة الأمين للتميز، والتي تهدف إلى تحفيز منسوبي ومنسوبات الأمانة وإيجاد بيئة تنافسية بينهم في الإبداع والابتكار والارتقاء بجودة التميز المؤسسي، وانعكاس ذلك إيجابًا على مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي ومدى رضا المستفيدين عنها.

وأكد الملا أن الجودة والتميز المؤسسي تعتبر من الركائز الأساسية لعمل ومهام الأمانة نحو تحقيق الأهداف والخدمات البلدية المطلوبة، والسعي المستمر لتحسين ذلك، منوهًا إلى أن الأمانة بدأت في خطوات العمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء.

مركز متقدم على مستوى المملكة

وأضاف أن أمانة الأحساء حصلت على المركز الأول في الأداء على مستوى أمانات المملكة في الربع الأول من العام الجاري، وهذا تحقق بفضل الله ثم بجهود كافة منسوبي ومنسوبات الأمانة، الأمر الذي يُمثل أحد المؤشرات الداعمة لمضاعفة الجميع للجهود والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق المستهدفات التنموية والخدمية.

وعلى هامش حفل إطلاق الجائزة، كرمت الأمانة ضباط اتصال إدارة الجودة والتميز المؤسسي بعد إتمام برنامج إعدادات الإجراءات والأدلة للجودة والتميز المؤسسي.