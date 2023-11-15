شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تحصل على شهادة الجودة العالمية "آيزو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للتحول الرقمي، على شهادة الجودة العالمية آيزو (ISO/IEC 20000) في مجال تطبيق إدارة خدمات تقنية المعلومات، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة.

وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أحمد بن سفيان الحسن، إن حصول الوزارة على هذه الشهادة يتوج النجاحات التي حققتها في تطوير خدماتها التقنية ومواكبة التحول الرقمي.

وشدد على أن الوزارة تعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقدم إجراءات وخدمات عالية الجودة تعكس التزامها وحرصها على تنظيم الأعمال وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي.

تطوير مستوى الخدمة

‏وأوضح "الحسن" أن الوزارة عملت على تحسين وتطوير مستوى الخدمة من خلال منصات رقمية تزيد من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى أتمتة العمليات، والإجراءات الرئيسية لتقنية المعلومات.

وأضاف أن ذلك بهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التقنية وتعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات ومؤشرات الأداء؛ لرفع مستوى كفاءة الأعمال وجودة الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة ورؤية المملكة 2030.