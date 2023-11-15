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السعودية | السفير الدكتور فيصل غلام يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية الإكوادور

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، اليوم، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية الإكوادور، إلى فخامة الرئيس غيليرمو لاسو ميندوزا، رئيس جمهورية الإكوادور.

 

ونقل السفير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامة الرئيس الإكوادوري ولحكومة وشعب الإكوادور الصديق دوام التقدم والازدهار، فيما حمله فخامة رئيس الإكوادور، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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