شكرا لقرائتكم خبر عن باللون الأحمر .. الأرصاد المصرية تطلق أخطر تحذيراتها بسبب ما سيحدث غدا لهذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 شهدت حالة من التقلبات الجوية، بفعل امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع كتل هوائية رطبة من على سطح الأرض، مما تسبب في أمطار رعدية على معظم المحافظات.

وأوضحت غانم، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك فرقا كبيرا في درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض، مما ساعد بشكل كبير في تكون السحب الرعدية.

حالة الطقس يوم الاثنين 13-11-2023

وكشفت عضو هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الاثنين 13 نوفمبر 2023، حيث نشهد استمرار المنخفض الجوي في طبقات الجو، كما تستمر فرص سقوط الأمطار ولكن بنسب أقل من اليوم الأحد، وتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت.

وعن خريطة سقوط الأمطار غدًا، أوضحت أن هناك أمطارًا على مناطق مثل (السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ومناطق من جنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر).

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الطقس في الأيام المقبلة

وحذرت أنه بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، سيبدأ المنخفض الجوي في التعمق، لتزيد كمية الأمطار الرعدية وتبلغ ذروتها، وتشمل معظم المحافظات حتى شمال الصعيد.