شكرا لمتابعة خبر عن احتجاز المركبات في سيول طريق مكة القديم بجدة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد طريق مكة القديم في جدة، اليوم الأربعاء، احتجاز عدد من المركبات جراء السيول.

ووثق مقطع فيديو تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار على الطريق، والتي أدت لجريان السيول، وتعطل حركة السير في الشوارع.

وكام المركز الوطني للأرصاد أصدر في وقت سابق تنبيها – إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.