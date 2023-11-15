شكرا لمتابعة خبر عن الجاسر: قطار الحرمين الكهربائي الأسرع في الشرق الأوسط⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير النقل، صالح الجاسر، إن قطار الحرمين الكهربائي أثبت فعاليته تشغيلياً وفنياً وهو الأسرع في الشرق الأوسط⁩.

وأكد أن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني تحقق مستهدفات الوزارة في الاستدامة البيئية ومواكبة التقنيات الحديثة في القطارات، وذلك بقناة “العربية”.

يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية وقف اليوم على سير تجارب القطار الهيدروجيني، التي تجريها الخطوط الحديدية السعودية “سار” بالرياض، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تطبيق التجارب التشغيلية على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجواءها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.