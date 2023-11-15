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الجاسر: قطار الحرمين الكهربائي الأسرع في الشرق الأوسط⁩ .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال وزير النقل، صالح الجاسر، إن قطار الحرمين الكهربائي أثبت فعاليته تشغيلياً وفنياً وهو الأسرع في الشرق الأوسط⁩.

وأكد أن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني تحقق مستهدفات الوزارة في الاستدامة البيئية ومواكبة التقنيات الحديثة في القطارات، وذلك بقناة “العربية”.

يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية وقف اليوم على سير تجارب القطار الهيدروجيني، التي تجريها الخطوط الحديدية “سار” بالرياض، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تطبيق التجارب التشغيلية على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجواءها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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