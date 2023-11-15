شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يقطع الشك باليقين حول ضربة جزاء لم يحتسبها الحكم للتعاون أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور عن سبب تجاهل الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح فريق التعاون أمام الهلال في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

ضربة جزاء لم يحتسبها الحكم للتعاون أمام الهلال

أكد الخبير التحكيمي جمال الغندور، خلال مشاركته في برنامج “

فيديو | نجم الكرة السعودية يوسف خميس: ميشيل أحرج الهلاليين بمستوياته اللافتة والهلال بحاجة لظهير أيسر#المنتصف pic.twitter.com/XJtbzcXRXA — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 14, 2023

المذاع على قناة الإخبارية، أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق التعاون أمام الهلال كان صحيحًا.

وأوضح الغندور أثناء ظهوره في البرنامج أن الحكم اتخذ القرار بشكل صحيح بناءً على تقنية الفحص الشامل (VAR) واطلاعه على لقطات اللعبة، أشار إلى أنه بناءً على التقنية، لم تكن هناك حالة مؤدية لاحتساب ركلة الجزاء في تلك اللحظة.

بهذا التصريح، نفى الخبير التحكيمي الشائعات وأقاويل بعض المعلقين حول تغاضي الحكم عن احتساب ركلة جزاء لفريق التعاون في المباراة المذكورة أمام الهلال.

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