تعرف على أغلى خمس ساعات في العالم ومن يملكها؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل: الموارد البشرية تعلن عن الحد الأدنى الجديد للأجور والمرتبات في السعودية 1445 تتميز الساعات الفاخرة بتصميماتها الفريدة والمواد الثمينة التي تستخدم في صنعها، مما يجعلها قطعًا فنية مرغوبة ومحط إعجاب لعشاق الساعات الفاخرة. أغلى خمس ساعات في العالم في عالم الرفاهية والترف، تتألق الساعات الفاخرة بأسعارها الخيالية، إليك قائمة بأغلى خمس ساعات في العالم: ساعة جلاس دياموندز هالوسين: تتصدر القائمة بسعر يصل إلى 55 مليون دولار. ساعة جراف دايموند: تأتي في المرتبة الثانية بسعر يصل إلى 40 مليون دولار. ساعة باتيك فيليب جراندماستر تشايم ريف. 6300A-010: تحتل المرتبة الثالثة بسعر يصل إلى 31.19 مليون دولار. ساعة بريجيت غراند كومبليكيشن ماري-أنطوانيت: تأتي في المرتبة الرابعة بسعر يصل إلى 30 مليون دولار. ساعة جيجر-لوكولتر جوايلري 101 مانشيت: تحتل المرتبة الخامسة بسعر يصل إلى 26 مليون دولار. ومن الشخصيات الشهيرة التي تمتلك بعض هذه الساعات الفاخرة: فيرات كوهلي : يمتلك ساعة رولكس دايتونا رينبو إيفروز الذهبية.

: يمتلك ساعة رولكس دايتونا رينبو إيفروز الذهبية. كايلي جينر : تمتلك ساعة باتيك فيليب المصممة من الذهب الأبيض.

: تمتلك ساعة باتيك فيليب المصممة من الذهب الأبيض. دريك : يمتلك ساعة “Richard Mille RM 69 Erotic”.

: يمتلك ساعة “Richard Mille RM 69 Erotic”. كريستيانو رونالدو : يمتلك ساعة تبلغ تكلفتها مليون دولار.

: يمتلك ساعة تبلغ تكلفتها مليون دولار. جاي زي: يمتلك ساعة “Patek Philippe” بقيمة 2.2 مليون دولار.

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