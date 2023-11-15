انت الان تتابع مع الحرمان من المياه.. "الأونروا": غزّة تتلقّى "9%" فقط من احتياجها اليومي للوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 نوفمبر 2023, 2:11 مساءً

أكّد مديرُ شؤون وكالة الأونروا "توماس وايت" في غزة، أن الوكالة تلقّت اليوم نحو "23" ألف لتر من الوقود؛ أي 9 بالمئة فقط من احتياجها اليومي لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في القطاع. وقال "وايت"، على موقع إكس "تويتر سابقًا": إن السلطات الإسرائيلية قيّدت استخدام الوقود ليقتصر فقط على نقل المساعدات من رفح، بحيث لا يستخدم للمستشفيات أو لتوفير المياه. وأضاف المسؤول الأممي: أن نفاد الوقود أدّى إلى توقّف جميع مضخات الصرف الصحي الثلاث في رفح، ومحطة تحلية المياه في خانيونس التي توفر المياه لمئات آلاف الأشخاص. وأشار إلى أن جميع الآبار في رفح، وهي المصدر الوحيد للماء في المدينة، قد توقّفت عن ضخ المياه بسبب نفاد الوقود، مضيفًا أن مستشفى الأمل، التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، أوقفت جميعَ خدماتها ما عدا الطوارئ، مع عدم وجود وقود لسيارات الإسعاف، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية يجب أن تُوزع بناء على الاحتياجات، لا الشروط التي تفرضها أطراف الصراع، إضافة إلى أن جميع عمليات الوكالة على حافة الانهيار الآن. ولفت إلى أنه بنهاية اليوم لن يتمكّن نحو "70%" من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة؛ حيث إن الحصول على الوقود للشاحنات فقط لن ينقذ حياة الناس بعد الآن، وأن الانتظار أكثر من ذلك سيؤدي إلى خسارة في الأرواح.

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