الأمم المتحدة تطالب بوقف المذبحة الجارية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "مارتن غريفيث"، اليوم "الأربعاء"، باتخاذ إجراءات فورية لوقف المذبحة الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني.

وقال "غريفيث" في بيان: "بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حالٍ من الصدمة، وبينما تتعرّض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية، لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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